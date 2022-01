A protagonista desta enternecedora memória é fadista, atriz e apresentadora da SIC. Pensou em Raquel Tavares? Então, acertou.

A artista celebra esta terça-feira 37 anos e destacou a data nas redes sociais com uma 'viagem' à infância.

"É HOJE!!! O meu dia!! O dia do 'pode tudo' (como se diz no Rio)! É dia de me celebrar. Todos nos devemos celebrar! A nossa vida, a nossa existência. [...] 37, se prepare que eu vou-lhe usar", escreveu na legenda da imagem.

