O portal 'UFO No More' faz o balanço anual de diversos temas ligados à realeza, entre os quais os valores que os 'royals' gastaram em looks e também quem mais trabalhou ao longo do ano.

Analisando o gráfico divulgado pela página na sua conta no Instagram, pode ver-se que é Espanha quem leva o troféu. O rei Felipe VI ocupa confortavelmente o primeiro lugar com quase 200 dias de trabalho, seguido do príncipe Alberto do Mónaco e do rei Philippe da Bélgica, que fecha o pódio.

Já no que respeita às rainhas consortes, os 'nuestros hermanos' caem para o terceiro lugar. Letizia fecha um pódio liderado pela rainha Sílvia da Suécia, seguida pela rainha Máxima da Holanda.

