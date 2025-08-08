Há um ano, a Casa Real da Noruega teve de lidar com um dos escândalos mais marcantes da sua história. Marius Borg, filho mais velho da princesa Mette-Marit, foi acusado de abuso sexual e violência doméstica, chegando a ser detido pela polícia. Entretanto foi libertado, mas a investigação sobre o caso continuou, sendo que deverá ser este mês que se conhecerá a sua resolução (isto é, se segue ou não para tribunal).

Enquanto aguarda pela decisão das autoridades, Marius tem aproveitado a companhia da família. Segundo a revista espanhola Hola!, Marius viajou até Portugal na companhia do padrasto, o príncipe Haaakon, e do irmão Sverre Magnus. A grande ausência desta escapadinha foi mãe, Mette-Marit, que não foi vista por cá.

A chegada dos três aconteceu a 22 de julho. Fãs de desportos aquáticos, estes elegeram a praia da Ribeira d'Ilhas (onde já tinham estado em 2016), na Ericeira, para praticar surf e bodyboard.

A presença de Marius gerou alguma controvérsia dado os privilégios de que este continua a usufruir por fazer parte da família real, apesar da investigação que decorre.

Os pormenores do escândalo sexual

A 4 de agosto de 2024, Marius foi preso por suspeitas de agredir uma namorada. Isto levou a uma investigação mais profunda através da qual surgiram outras acusações.

Assim, o filho mais velho da princesa, de 28 anos, é especificamente suspeito de "uma violação com penetração" e "duas violações sem penetração", informou a polícia. De acordo com a lei norueguesa, o conceito de violação abrange também os abusos sexuais sem penetração, cometidos quando a vítima não consegue resistir.