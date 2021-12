Quando uma mulher alemã tentou vender um CD de Eric Clapton no eBay, durante o verão, achou que o disco comprado pelo falecido marido poderia render-lhe cerca de 11 dólares (quase dez euros). No entanto, acabou em tribunal e obrigada a pagar mais de três mil euros.

Eric Clapton processou a mulher por violação de direitos de autor e acusou a mesma de vender um CD pirata de um dos seus espetáculos ao vivo da década de 1980. A viúva, de 55 anos, não vendeu o CD e alegou que não sabia que era um disco pirata.

A mulher alega que o falecido marido comprou o CD, 'Eric Clapton - Live USA', numa loja em 1987.

Na quarta-feira, um juiz alemão apoio Clapton no processo e ordenou a mulher a pagar quase quatro mil dólares (mais de três mil euros) em custos judiciais por violação de direitos de autor, de acordo com o meio de comunicação alemão DW, citado pelo The Washington Post.

O tribunal também decidiu que se tentasse vender o CD pirata novamente, poderia ser condenada até seis anos de prisão ou uma multa de quase 282 mil dólares (cerca de 250 mil euros).

