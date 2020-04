Cristina Ferreira e a equipa que diariamente a ajuda a colocar no ar o 'Programa da Cristina', da SIC, continuam empenhados em informar os portugueses com tudo o que acontece na linha da frente da pandemia do novo coronavírus.

Prontos a conseguir as mais atualizadas informações, os jornalistas que fazem parte da equipa da apresentadora estiveram nos hospitais portugueses para captar o que está a acontecer no país. Motivo pelo qual mereceram uma homenagem por parte da apresentadora.

"Para a televisão continuar... os meus. Na luta. E na memória. Obrigada", declarou Cristina na legenda de um conjunto de imagens onde mostra a enorme proteção utilizada por todos.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Cristina Ferreira sobre Carolina Patrocínio: "Ela nasceu para parir"