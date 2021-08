De viagem por Itália, Kourtney Kardashian espalhou sensualidade pela cidade italiana com um visual que evidenciou a sua silhueta.

A socialite publicou uma série de imagens em que aparece a posar ao lado do namorado, Travis Barker, e destacou-se pela escolha do look: um vestido semitransparente e lingerie preta. Veja as imagens na galeria.

Quem também se encontra em Veneza é Jennifer Lopez e não passou despercebida pelo visual excêntrico que usou na chegada à cidade.

