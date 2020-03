É certo que as redes sociais são sempre o palco de várias manifestações de carinho dos famosos, mas desta vez as publicações feitas no mundo virtual foram mais sentidas. Isto porque no Reino Unido celebrou-se este domingo, 22 de março, o Dia da Mãe.

Separados das progenitores, os famosos fizeram questão de deixar algumas palavras carinhosas às mães, como foi o caso de David Beckham, que partilhou uma fotografia da mulher, Victoria Beckham, com quem tem quatro filhos em comum. Mas não ficou por aqui. O antigo futebolista destacou ainda uma imagem da mãe, Sandra Beckham, e da sogra, Jackie Adams.

"Feliz Dia da Mãe para as mães mais incríveis. Amamo-vos muito. Muito triste por não podermos estar todos juntos hoje, mas quero que saibam que sentimos saudades vossas e amamo-vos", escreveu.

Os filhos do ex-jogador também assinalaram a data. Veja na galeria.

