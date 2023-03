Embora há muito se suspeitasse, a notícia caiu como uma bomba. Rosalía e Rauw Alejandro vão casar e a notícia foi entregue aos fãs de uma forma especial.

Após três anos de namoro, os dois artistas juntaram-se finalmente no mundo da música e lançaram 'RR', o primeiro EP de ambos. Um dos temas deste projeto é 'Beso', cujo videoclipe termina com uma 'prenda' muito aguardada.

No final do vídeo, divulgado ao início da manhã desta sexta-feira, no Youtube, é possível ver Rosalía em lágrimas enquanto segura a caixa de um anel. "Ai, meu Deus. E o rímel todo borrado... Amo-te", diz a cantora, beijando de seguida o companheiro.

Mais tarde, e já no Instagram, Cardi B parabenizou o casal, publicação que foi depois partilhada pelo próprio Rauw Alejandro. Na mesma, a palavra "parabéns" junta-se a um 'emoji' de um anel de noivado.



Os rumores do casamento começaram a surgir no verão passado, altura em que ambos partilharam registos de uma viagem romântica em Santorini, na Grécia. Aí, a artista, de 30 anos, foi vista com um anel que levantou a dúvida de que existiria um noivado.

O namoro, importa lembrar, foi mantido em segredo durante algum tempo, tendo sido oficializado em novembro de 2021 com um beijo na passadeira vermelha dos American Music Awards.

Celebre este amor e veja na galeria fotografias de Rosalía e Rauw Alejandro juntos.

