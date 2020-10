Foi há precisamente 10 dias que Fanny Rodrigues decidiu refrescar o visual com uma grande mudança. Despediu-se do cabelo curto e, com recurso a extensões, mostrou-se com uma imagem totalmente renovada.

Pelas redes sociais, têm sido vários os registos fotográficos que transparecem a felicidade e confiança que a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' sente nesta nova fase.

Espreite na galeria.

Leia Também: Pedro Crispim está a ser "mal educado" com Fanny, dizem os seguidores