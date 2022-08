Joana Diniz teve um fim de semana de celebração. A filha da antiga participante da 'Casa dos Segredos', Valentina, completou três anos de vida e teve direito a uma festa digna de uma pequena princesa.

"O terceiro aniversário da minha/ nossa Valentina.

Há três anos que carrego o maior amor do mundo e que privilégio é ser mãe desta Pequena Sereia", realçou Joana, que escolheu para tema da celebração, precisamente, a Pequena Sereia.

A cabeleireira terminou a partilha, através da qual revelou as imagens que marcaram a festa, com um agradecimento a todos os que fizeram parte deste dia e que a ajudaram a toná-lo possível, não esquecendo as pessoas mais importantes da sua vida: "Agora quero agradecer à minha amada mãe por ser uma avó tão, mas tão encantadora e ao meu namorado pelo incrível ser humano que é. Amo-vos muito, são o melhor de mim".

Espreite as imagens na galeria.

