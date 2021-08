Cláudio Ramos está sempre pronto para novos desafios, tal como o que na manhã desta quinta-feira, dia 12, decidiu abraçar. O apresentador mostrou o que vale a cantar à desgarrada.

Cláudio juntou-se ao grupo 'Coração Minhoto' e fez a sua quadra de improviso, merecendo o aplaudo dos músicos.

O momento animado, vivido em direto no programa 'Dois às 10', pode agora ser recordado no Instagram do formato matutino da TVI.

Leia Também: Ex-'Casa dos Segredos' reaparece na televisão em banda de música popular