Kim Kardashian partilhou com os seguidores da sua página de Instagram, este domingo, imagens do exterior da casa que tem em Los Angeles.

A celebridade, de 43 anos, exibiu a luxuosa decoração de Natal num vídeo que gravou quando estava a regressar à propriedade, e onde se pode ver árvores 'recheadas' de luzes.

A acompanhar as imagens colocou a música 'It's Beginning To Look A Lot Like Christmas', de Michael Bublé. Veja na galeria.

