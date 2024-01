Entre as várias perguntas a que respondeu nas stories da sua página de Instagram, Elma Aveiro foi questionada sobre a sua vida atual comparando com quando não tinha um irmão famoso.

"És mais feliz agora que tens boas condições financeiras ou eras mais feliz antes?", quis saber um seguidor.

"O dinheiro muda muito as pessoas. No meu caso, nada mudou. E sempre fui feliz à minha maneira", respondeu Elma Aveiro.



Entre as várias questões, houve também quem quisesse saber como é ser imã "do melhor do mundo". "Tenho muito orgulho dele. Mas é como ser irmã do Hugo e da Katia - minha família, parte de mim", partilhou Elma.



