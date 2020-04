"Foi a pensar na minha mãe, que eu tanto amo, que decidi fazer uma coleção de joias exclusivas em parceria com uma designer de joalharia", foi com estas palavras que Elma Aveiro se dirigiu aos que a seguem no Instagram, esta quarta-feira, destacando assim a sua coleção.

"Todas as joias são manufaturadas em Inglaterra. Decidi dar o nome à coleção de ROYA. Roya significa sonho bonito e eu dedico esta coleção à pessoa mais linda e maravilhosa: a minha mãe, Dolores Aveiro", explicou, tecendo rasgados elogios à progenitora.

"Mãe, és a definição de beleza e da perfeição por dentro e por fora. Toda eu sou feita de ti e vejo em ti o melhor exemplo de uma mulher que lutou pela vida porque ama a vida. És verdadeiramente a MINHA ROYA", escreveu ainda.

Veja a publicação na íntegra:

