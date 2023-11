Elma Aveiro fez questão de mostrar publicamente o seu apoio ao irmão, Cristiano Ronaldo, de quem matou saudades este domingo, dia 19 de novembro.

Depois do jogo da seleção nacional contra a Islândia, com Portugal a vencer por 2-0, Elma Aveiro publicou no Instagram uma fotografia com CR7 e dedicou-lhe uma carinhosa mensagem.

"Como é tão bom estar contigo, mano do meu coração, amo-te muito", disse na legenda da imagem.

Leia Também: Elma Aveiro revela planos para o Natal ao responder a (muitas) perguntas