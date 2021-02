A estrela de 'Bring It On', 'Tru Calling' ou 'Dollhouse, Eliza Dushku, anunciou este sábado, 27 de fevereiro, que está à espera do segundo filho com o marido, Peter Palandjian.

Na rede social, a atriz publicou uma série de fotografias, entre elas uma imagem onde aparece a tocar na 'barriguinha'.

Perante a partilha, foram muitas as reações que recebeu na caixa de comentários da publicação, com muitos fãs a darem os parabéns por esta nova fase.

Recorde-se que Eliza - que fez também parte do elenco 'Buffy the Vampire Slayer' - casou-se com Peter em 2018. O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho em comum, Philip, em agosto de 2019.

Leia Também: Victoria Monét foi mãe pela primeira vez