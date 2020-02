Elisabete Moutinho e o namorado, Pedro, foram protagonistas de uma entrevista que fez crescer o rumor de que o primeiro filho do casal poderia estar a caminho.

Os fãs ficaram entusiasmados com a novidade e, em poucas horas, foram muitas as mensagens de felicitações que a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' recebeu.

Mas será que Elisabete está mesmo grávida? Procurando esclarecer o mistério, esta partilhou nas suas redes sociais uma publicação onde afirma não estar à espera de bebé.

"O Pedro ontem disse que esse era o seu maior sonho e que podia ser já mas que ainda não era o momento certo", explicou, referindo-se às palavras que geraram a especulação.

Por fim, Elisabete garantiu: "Quando chegar esse dia tão desejado seremos nós a informar-vos em primeiro lugar".

Leia Também: Separação de Inês Castel-Branco e Pedro Sousa confirmada na TV