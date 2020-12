Este era o postal de Natal que faltava. A família real do Mónaco já revelou a imagem que escolheu para desejar as boas festas.

A fotografia, que poderá ver na galeria, foi partilhada pelo príncipe Alberto do Mónaco esta quarta-feira, dia 24.

"Que o espírito do Natal permaneça com vocês ao longo do novo ano. Desejamo-vos um Feliz Natal e Ano Novo 2021", lê-se numa mensagem deixada.

No retrato em questão, Alberto do Mónaco surge ao pé da mulher, a princesa Charlene e ainda dos filhos gémeos, Jacques e Gabriella, de seis anos. Todos os membros da família vestidos a rigor para a ocasião.



