A Telescola continua a despertar a atenção de muitos internautas, e desta vez foi Eduardo Madeira que não ficou indiferente a um momento ocorrido durante uma aula de educação física.

Um episódio que o humorista fez questão de partilhar nas redes sociais, mencionando a apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres.

"Telescola continua a ser o melhor que aconteceu ao Mundo. Ellen DeGeneres, cá vai mais um para partilhares. De nada", escreveu.

Recorde-se que Ellen já partilhou um vídeo viral da telescola - uma aula de inglês onde as professoras fizeram um rap com os meses do ano.

