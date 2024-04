Ed Sheeran não conseguiu escapar às lentes dos paparazzi na terça-feira quando saiu com a mulher, Cherry Seaborn, para um jantar no Humble Chicken (restaurante com uma estrela Michelin), em Londres.

O cantor, de 33 anos, e a companheira, de 31, contaram com uma noite a dois, sem crianças, como relata o Daily Mail.

De recordar que o casal deu o nó em 2019 e tem em comum as filhas Jupiter, de 18 meses, e Lyra, de dois anos.

