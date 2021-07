O programa de Cristina Ferreira nas tardes da TVI vai ter um novo horário a partir de segunda-feira, dia 12 de julho. A informação é confirmada pelo canal em nota enviada às redações.

'Cristina ComVida' passa a ser emitido às 18h00, deixando livre o horário das 19h00 para os diários de 'O Amor Acontece'.

O horário original do programa apresentado por Cristina Ferreira, e até aqui aplicado, era precisamente entre as 19h00 e as 20h00.

