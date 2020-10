Depois de um afastamento temporário, relacionado com o facto de estar internado no hospital devido a um alegado surto psicótico, André Filipe, concorrente expulso do programa 'Big Brother - A Revolução', regressou em força às redes sociais.

O jovem, que começou por partilhar alguns vídeos onde num discurso confuso dizia que queria voltar ao 'Big Brother' para ir buscar coisas de que se tinha esquecido, resolveu agora homenagear a sua mãe com uma publicação onde agradece todo o apoio que lhe tem sido dado.

"A mulher da minha vida. [...] Obrigado, minha mãe, por tudo o que tens suportado cá fora por mim. Nunca fui vilão e nunca o serei, sempre me doei a muita gente e vou continuar a fazê-lo porque faz parte da minha essência. E basta conhecerem-me um pouco nas redes sociais para verem a pessoa que eu sou na vida", começa por referir André, que mais adiante resolveu justificar o comportamento que levou a que fosse expulso da casa do 'Big Brother'.

"Quando eu sair do internamento vão conhecer a verdadeira pessoa que sou fora de um 'jogo'. É complicado ficar sem dormir 10 dias num programa de televisão, não consegui dar o máximo de mim por falta de descanso. Peço desculpa a todos os que me apoiam e à minha família linda", completa

