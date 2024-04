Aída Domènech, que nas redes sociais é conhecida como Dulceida, anunciou esta terça-feira, dia 2 de abril, que está grávida. O bebé será o primeiro da influenciadora espanhola em conjunto com a companheira, Alba Paul.

Na imagem publicada, Dulceida mostrou-se com imagens de uma ecografia, isto enquanto a esposa lhe toca na barriga. "As tuas mães estão ansiosas por te ver", escreveu ainda o casal.

A caixa de comentários da publicação foi rapidamente 'inundada' de mensagens de parabéns, com destaque para as que foram escritas por vários influenciadores conhecidos do 'país vizinho'.

Veja abaixo.

