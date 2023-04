Drew Barrymore e Brooke Shields estiveram esta terça-feira, dia 11 de abril, à conversa no podcast 'The Drew Barrymore Show', onde abordaram sem pudores as relações que mantiveram desde crianças com as próprias mães.

Drew, a dada altura, aproveitou para fazer uma confissão que está a ser amplamente citada pela imprensa internacional. "Eu estava tão confusa sobre sexualidade porque a minha mãe namorava com os meus namorados", atirou.

A atriz perguntou ainda a Brooke Shields se havia vivido uma situação semelhante, mas a resposta foi a seguinte: "Não, porque ela estava apaixonada por mim. Eu era o foco principal dela. Nós as duas teríamos de estar afastadas da nossa sexualidade. Eu ia ficar virgem. Ela ia ser apenas a Teri Terrific".

Veja abaixo o momento.

