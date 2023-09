Terminou o 'drama' que desde o ano passado girava em torno do casamento de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz.

Após vários processos judiciais que envolveram o enlace, que aconteceu em Palm Beach, em abril de 2022, as partes envolvidas divulgaram uma declaração conjunta à revista People, na qual afirmavam o fim da batalha legal entre o pai de Nicola, Nelson Peltz, e organizadoras do casamento Nicole Braghin e Arianna Grijalba, da Plan Design Events.

“As partes acreditam que esta disputa contratual entre Nelson Peltz e a Plan Design deve ser resolvida nos termos acordados. Como parte do acordo, a PDE fará uma doação em nome de Nicola e Brooklyn ao Fundo de Crise da Ucrânia CARE. A PDE deseja felicidades a Nicola e Brooklyn Peltz Beckham e uma vida feliz juntos", refere o comunicado.

O motivo do processo

Em dezembro do ano passado, o pai de Nicola entrou com uma ação contra as duas organizadoras do casamento. Braghin e Grijalba, que foram contratados seis semanas antes do casamento, foram dispensadas ​​nove dias depois, mas Nelson alegou que não recebeu de volta o depósito de 159 mil dólares (quase 150 mil euros) que tinha feito.

“O facto de os noivos serem celebridades, combinado com a presença prevista de muitos convidados importantes, exigia que o organizador do casamento tivesse experiência e pessoal suficiente para planear, coordenar e executar um evento de casamento do calibre e complexidade esperados”, alegaram os advogados de Nelson Peltz no processo.

Em resposta ao processo, as duas organizadoras entraram com uma ação contra o bilionário, alegando quebra de contrato.

Nos documentos obtidos pela revista People, as organizadoras do casamento alegaram que Nicola e a sua mãe, Claudia, não queriam que os pais de Brooklyn - David e Victoria Beckham - soubessem o quão complicado se tinha tornado o processo de planeamento. Nicole Braghin e Arianna Grijalba alegaram que a lista de convidados da família Beckham estava em ordem, mas do lado Peltz continuaram a ser feitas mudanças, o que tornou a tarefa de acompanhamento e administração francamente difícil.

“Tanto a Claudia como a Nicola insistiram que a Victoria Beckham (mãe de Brooklyn) não soubesse de quaisquer erros internos relacionados ao planeamento do casamento do filho, incluindo quaisquer erros na lista de convidados”, referia a denúncia.

