Em casa de Cristiano Ronaldo a semana começa em festa. O craque português, que joga atualmente pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, completa 37 anos de vida esta segunda-feira, dia 5 de fevereiro.

Na sua página de Instagram, Dolores Aveiro publicou uma fotografia onde aparece junto do filho mais novo e dedicou-lhe uma carinhosa mensagem.

"Hoje é um dia especial, o meu caçula está de parabéns. Muitas felicidades, meu filho, que tenhas um dia muito feliz junto da tua família. Em breve estaremos todos juntos, beijinhos", escreveu a mãe de CR7.

Também as irmãs mais velhas de Cristiano Ronaldo, Elma e Katia Aveiro, assinalaram a data na mesma rede social.

"Meu menino, hoje homem. Mais um ano e aqui estamos, a ver-te sempre a brilhares e a vencer tudo aquilo que sonhaste e idealizaste. Eu e toda nossa família orgulhosa de ti, não só pelo grande atleta em que te tornaste, mas pelo grande homem, pai, filho e irmão. Que tenhas dia feliz e continua neste mundo, por vezes muito cruel, mas que conhecem quem tu és... Parabéns", escreveu Elma Aveiro.

"5.02.1985 nascia Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. Filho de José Dinis Pereira Aveiro e Maria Dolores Santos Aveiro. O mais novo dos quatro filhos… Seus irmãos Elma Aveiro, Hugo Aveiro, Katia Aveiro. A história da tua vida já é um filme, um filme da vida real. Quem diria!!! Já dividi tantas alegrias e tristezas contigo, vitórias e perdas que nos marcaram para sempre. Isso é certo", começou por escrever Katia na legenda de um vídeo com imagens antigas.

"Mas, meu irmão, ter-te na caminhada deixa tudo menos difícil do que realmente é e do que foi... Foste predestinado a vir e a fazer a diferença na vida de tanta gente. Comemorar o teu aniversário é uma bênção, é uma alegria… Agradecer a Deus pela tua vida e pela tua saúde é um prazer. Quem diria que aquele menino que nasceu lá naquele bairro da quinta Falcão numa freguesia de Santo António, na ilha da Madeira, iria inspirar uma nação. Que orgulho ser parte da tua história. Hoje estás aqui com tanto para contar", acrescentou.

"39 anos depois, o menino da gente celebra o aniversário… O pai, o filho, o irmão, o amigo, o tio e o ídolo de tantos. Deus sempre foi comandante do teu caminho e da tua rota", continuou.

"Parabéns, irmão! Mais saúde, mais sabedoria, mais anos e mais conquistas é o que te desejo. Sabes o quanto eu te amo e o que eu quero e peço para a tua caminhada, digo-te tantas vezes, quase todas as semanas (só nós e Deus sabemos). Peço-Lhe que cuide de ti e do teu caminho ao detalhe, e que sigas sendo sempre esse ser humano iluminado que ilumina a nossa vida. Parabéns, mano", rematou.

Leia Também: Cristiano Ronaldo sopra 39 velas. As fotos encantadoras em família