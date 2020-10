Com o filho, Cristiano Ronaldo, em isolamento social por causa de ter testado positivo para a Covid-19, Dolores Aveiro destacou no Instagram umas das mais famosas máscaras portuguesas.

A matriarca da família Aveiro fez publicidade às máscaras da MO, esta segunda-feira, dia 19 de outubro, com uma publicação onde escreveu: "Protejam-se com a máscara MO, a primeira testada contra o novo coronavírus! A máscara ideal para os meus passeios, que me dá toda a segurança precisa neste momento. Agora também disponíveis para criança, já não há desculpa para não proteger a família".

Uma partilha que captou rapidamente a atenção de muitos seguidores, destacando um comentário que não passou despercebido a Dolores.

"A minha desculpa agora é o preço, não vou pagar 10 euros por uma máscara que faz a mesma coisa que as outras", disse o internauta. "Cada cabeça, sua sentença. Você escolhe o que quiser... e eu escolho o melhor", respondeu a mãe de Cristiano Ronaldo.

