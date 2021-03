Dolores Aveiro tem-se mostrado nos últimos tempos uma adepta ferrenha do Sporting Clube de Portugal, o clube do seu coração. Como forma de retribuir este carinho, o clube e os jogadores do mesmo decidiram enviar para a mãe de Cristiano Ronaldo uma camisola autografada por todo o plantel.

"Que surpresa boa dos meus meninos, Sporting Clube de Portugal. Obrigada pelo carinho, juntos somos mais fortes. Boa quarta-feira a todos", declara dona Dolores na legenda de uma imagem onde exibe feliz e orgulhosa o seu presente.

Veja abaixo a publicação:

