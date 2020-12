Esta quinta-feira, dia da consoada, Dolores Aveiro abriu portas da sua casa no Funchal, Madeira, para mostrar a árvore de Natal que decorou a pensar nos netos.

Numa foto publicada nas suas redes sociais, a matriarca posa ao lado da árvore e saltam à vista as enormes botas com os nomes dos seus netos. O pinheiro aparece ainda adornado de flores, bolas e luzes.

A família Aveiro vai reunir-se no Funchal para celebrar as festividades. Katia aterrou na ilha na noite de ontem para se juntar à mãe e aos irmãos Elma e Hugo. Não se sabe, no entanto, se Cristiano Ronaldo também vai marcar presença.

