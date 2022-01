Dolores Aveiro está sempre a apoiar de perto o Sporting e faz questão de acompanhar o clube do coração em todos os jogos.

No Instagram, a mãe de Cristiano Ronaldo já habituou os seguidores a uma mensagem de apoio em dia de jogo, e esta sexta-feira, 7 de janeiro, não foi exceção.

Com os leões a defrontarem o Santa Clara esta sexta-feira, Dolores fez questão de partilhar algumas palavras na rede social.

"Boa sorte para o nosso Sporting. Bom fim de semana para todos", escreveu na legenda de uma fotografia onde aparece com uma camisola do clube do coração.

