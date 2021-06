Esta quarta-feira, dia 9 de junho, a seleção Nacional recebe a seleção de Israel no âmbito de um jogo de preparação, o último antes do começo do Europeu de futebol.

Espera-se que Cristiano Ronaldo entre em campo, ou não fosse este uma das maiores estrelas.

Atenta aos seus passos estará a mãe, Dolores Aveiro, que já deu nas redes sociais a sua habitual 'bênção' à equipa.

"Boa sorte a nossa seleção, todos juntos venceremos", escreveu na sua conta de Instagram.

O jogo será transmitido em direto na RTP1 às 19h45.

