A matriarca do clã Aveiro não ficou indiferente à prestação do filho no jogo do Manchester United frente à Atalanta.

Eis que Cristiano Ronaldo voltou a ser o 'salvador'. No jogo do Manchester United frente à Atalanta, que aconteceu esta quarta-feira, 20 de outubro, na Liga dos Campeões, o craque português marcou o golo que valeu a vitória ao clube inglês (3-2). Quem não ficou indiferente a esta prestação foi a mãe, Dolores Aveiro, que elogiou o filho na sua conta de Instagram. "Obrigada meu filho pelas alegrias que nos dás. E pensar que falta pouco para fazeres 37", brinca. "É meu filho, nossa raça é rara. Obrigada obrigada obrigada", completou. Leia Também: A euforia dos adeptos do Manchester United após o golo de CR7 Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram