Sofia Ribeiro foi um dos rostos conhecidos que na noite de quinta-feira, 6 de julho, marcaram presença no NOS Alive. A atriz brilhou com o look que elegeu para a ocasião... mas acabou por apanhar um resfriado.

O vestido de brilhantes aberto na barriga deixou-a exposta ao frio que se fazia sentir no Passeio Marítimo de Algés e nem o casco de ganga que compunha o visual a salvou.

O look:

"E depois da festa…", escreveu esta sexta-feira, mostrando-se a tomar anti-Inflamatórios e a beber chá de limão.

Depois de ter aprendido a lição, Sofia quis partilhar o alerta com os fãs do Instagram. "Miúdas, não se armem em espertas como eu e levem um edredão que as noites em novembro estão frescas", ironizou.



© Reprodução Instagram/ Sofia Ribeiro

