A popular DJ colombiana Valentina Trespalacios foi encontrada morta no passado domingo, dia 22 de janeiro. O corpo da artista foi descoberto no interior de uma mala, perto de caixotes do lixo.

A jovem, de apenas 23 anos, tinha vários ferimentos no pescoço, o que leva a crer que a mesma terá sido estrangulada, explica o The Sun.

De acordo com a imprensa internacional, o principal suspeito é o namorado de Valentina, John Poulos, de 35 anos. O americano está desaparecido e terá apagado todas as contas que tinha nas redes sociais.

O jornal britânico The Sun conta ainda que há relatos de que John teria viajado até à Colômbia para pedir Valentina em casamento.

O caso continua a ser investigado.

