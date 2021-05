Foi divulgada a primeira fotografia do casamento de Boris Johnson e Carrie Symonds. A imagem captada nos jardins de Downing Street, rua da cidade de Westminster que abriga as residências e escritórios oficiais do primeiro-ministro do reino unido, está agora a correr a imprensa e redes sociais.

Esta revelação surge depois de a cerimônia, que decorreu em segredo e com um número muito reduzido de convidados na Catedral de Westminster, ter sido confirmada de forma oficial pelo gabinete do primeiro-ministro.

Na imagem, disponível na galeria, em que o casal troca olhares apaixonados é possível ver o vestido de noiva usado por Carrie Symonds. Trata-se de uma peça de designe de luxo, criada Christos Costarellos.

O vestido de tule bordado faz parte de uma coleção cápsula, foi feito à mão e a partir de "camadas de tule fino de marfim fiado com muita seda".

Boris Johnson e Carrie Symonds ficaram noivos em fevereiro de 2020, mas a relação de ambos dura há vários anos. O casal tem um filho em comum, Wilfred, de um ano.

Leia Também: Boris Johnson e Carrie Symonds casaram-se em segredo