Dolores Aveiro esteve esta segunda-feira, dia 19 de abril, a fotografar uma nova produção fotográfica para uma das marcas que representa, neste caso a MultiOpticas.

As imagens dos bastidores desta divertida sessão de fotos foram reveladas no Instagram de Elma, filha da matriarca do clã Aveiro, que esteve presente na produção.

"Diva", "minha deusa" ou "a mulher mais linda do mundo", são as legendas que acompanham as fotografias. Espreite a galeria para vê-las.

