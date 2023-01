Diogo Valsassina usou a sua página de Instagram para assinalar o aniversário do pai, que completaria mais um ano de vida se ainda estivesse vivo. Como tal, o ator publicou um ternurento retrato de infância no qual posa ao colo do progenitor.

Na legenda da publicação escreveu: "Parabéns, pai. Saudades".

Vale notar que o pai do artista morreu de forma repentina. Tinha 58 anos.

Veja a bonita homenagem que Valsassina fez através da seguinte publicação: