Diogo Piçarra esteve nos últimos dias no 'Wi-Fi', da emissão da manhã da RFM, onde conversou com os radialistas Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura.

Rodrigo e Daniel permitem no decorrer do programa que os ouvintes enviem as suas mensagens para o WhatsApp da RFM, o que levou a uma surpresa inesperada . O sogro de Piçarra enviou um áudio para o músico e a sua mensagem acabou por entrar em direto.

"Não quero mais netos", grita Eduardo Jordão, pai de Melanie Jordão, deixando Piçarra sem palavras.

O cantor reagiu com humor à brincadeira do sogro e explicou o motivo das suas palavras.

A verdade é que Mel, como é conhecida a namorada de Piçarra, tem várias irmãs e já são muitos os netos aos quais Eduardo tem de dar a sua atenção.

Para já, Diogo Piçarra e a companheiro contribuíram para o aumento da família com o nascimento da pequena Penélope. A menina, de um ano, é a primeira filha do casal.

Reveja aqui o momento em que Diogo Piçarra é surpreendido pelo sogro.

