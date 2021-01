Os dois artistas ocuparam o lugar de mentores no último programa do 'The Voice'.

Diogo Piçarra foi um dos mais recentes entrevistados pela equipa da RFM. Participando na rubrica 'Cara Podre', o músico foi questionado sobre de quem sentiria menos saudades em relação ao programa 'The Voice Portugal'. "Vou escolher o Zambujo! Porque quando ele ganha fica insuportável. Eu só torcia, é mau dizer isto, mas eu só torcia para ele não ganhar este ano!", confessou o músico na brincadeira. Note-se que o grande vencedor deste ano foi Luís Trigacheiro, que pertencia à equipa do artista. Entretanto, a RTP prepara-se para estrear a nova edição do concurso de talentos mas dedicada aos mais novos. Desta vez, os mentores serão Carlão, Carolina Deslandes, Marisa Liz e Fernando Daniel.