"Voltar das férias da melhor maneira. Obrigado ao 'vizinho' pelo presente". Foi com estas palavras que Diogo Piçarra mostrou o carro com amolgadelas.

De seguida, acrescentou: "Só partilhei a foto anterior depois de ter confirmado que havia algum bilhete no correio ou no carro. Se havia alguma testemunha aqui na rua. E após ter ligado à polícia. E como não existe nada, só posso concluir que agiram com maldade. Por isso partilho tudo aqui como moeda de troca".

Partilhas que foram feitas depois de ter chegado das férias em Cabo Verde.

