Diogo Morgado celebrou o seu 40.º aniversário este domingo, 17 de janeiro, data que destacou na sua página de Instagram, onde partilhou uma reflexão.

"Nunca liguei muito ao dia de aniversário mas... ao longo do tempo acabamos sempre por pensar em eventos que acontecerão no futuro e que nessa altura serão celebrados de forma diferente e de uma forma especial. Hoje é esse dia, e é especial sim, mas muito diferente do que alguma vez imaginei", começou por escrever.

"Há muitos anos que tenho o privilégio de passar o meu aniversário a fazer o que mais amo... a contar histórias. Hoje testemunho a história de tudo o que estamos a viver e não querendo voltar a projectar um futuro que pode não acontecer, hoje só quero mesmo uma coisa... Estar grato", rematou.

Leia Também: "Hoje o grande amor da minha vida faz anos", diz Sofia Arruda