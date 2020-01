Diogo Amaral não podia ser um pai mais 'babado' e faz questão de mostrar aos fãs muitos dos momentos que passa com os filhos.

Recentemente, foi de novo o pequeno Oliver o protagonista de uma publicação que fez na sua página do Instagram.

"Quando o teu filho te dá uma palma e vale mais do todos os estádios do mundo a aplaudir de pé", escreveu na legenda de um vídeo do menino, que não passou despercebido aos olhos de muito seguidores, incluindo alguns colegas de trabalho.

"Queres mesmo matar-nos com tanta fofura", reagiu a também atriz Andreia Dinis.

Veja o vídeo na galeria.

