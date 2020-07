Diana Monteiro dançou em biquíni ao som do seu tema, 'Dámelo', feito em parceria com a banda No Maka.

"Temos #damelochallenge do meu novo tema com os No Maka no Tik tok!! Sigam-me e façam a vossa versão", escreveu na legenda do vídeo que partilhou na sua página de Instagram.

Imagens que destacam o lado sensual da artista e que não passaram despercebidas aos olhos de muitos fãs. Veja na galeria.

