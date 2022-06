Diana Chaves está ausente do programa 'Casa Feliz', mas por um bom motivo. A apresentadora está de férias fora de Portugal.

Na sua mais recente partilha na rede social Instagram, Diana mostra as primeiras imagens do local que escolheu para recarregar baterias e desvendou o destino escolhido. A comunicadora da SIC está nas Maldivas com o companheiro de longa data, César Peixoto.

Na ausência de Diana Chaves, recorde-se, João Baião conduz sozinho o programa matutino da SIC.

