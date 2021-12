Diana Chaves resolveu recuar no tempo e partilhar com os seus seguidores um retrato de família antigo, no qual surge ao lado da filha, Pilar, e do companheiro, César Peixoto.

A imagem, legendada apenas com dois emojis em forma de corações, terá sido captada há já alguns anos, uma vez que a jovem Pilar, agora com nove anos, aparece ainda muito novinha.

Os seguidores mostraram-se rendidos à beleza da família, tendo a partilha conseguido reações até de famosos como Bárbara Guimarães ou João Baião.

Veja na galeria a imagem encantou os fãs e recorde ainda outras fotografias da família de Diana Chaves e César Peixoto.

