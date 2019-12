Diana Chaves e César Peixoto enfrentam, mais uma vez, um desafio à relação. Juntos há 11 anos, desde 2008, e com uma filha de sete anos, Pilar, o casal enfrenta talvez um dos maiores testes ao longo deste tempo. O treinador de futebol aceitou um novo desafio na Segunda Liga de futebol e está agora ao serviço do Desportivo de Chaves.

Ora, feitas as contas, César Peixoto vive a cerca de 463 quilómetros de Lisboa. É essa a distância da cidade transmontana para Lisboa. Um verdadeiro teste, mas a que Diana Chaves e César Peixoto já parecem estar habituados.

A atriz e apresentadora de televisão já disse diversas vezes que é preciso ver o lado positivo das coisas e vai fazer de tudo para passar o máximo de tempo com a sua cara metade. Mas esta é já a quinta vez que o casal enfrenta uma distância considerável.

Diana e César conheceram-se e ele ainda era jogador de futebol, e estava ao serviço do Sp. Braga. O que é o mesmo que dizer que estava a 364 quilómetros de Lisboa. Entre 2009 e 2011, César regressou e atuou no Benfica, mas depois foi para Barcelos, onde jogou no Gil Vicente até final da sua carreira.

Começou a sua carreira de treinador e aí vieram novos cenários para a relação de ambos. Este na Póvoa de Varzim (a 348 quilómetros de Lisboa), em Coimbra (205) e agora em Chaves (463). A relação de Diana e César foi sempre pautada pela distância e por estes testes ao amor. O que é certo é que o casal tem passado cada teste e o casamento é uma realidade. O pedido foi feito quando César ainda estava em Barcelos e, segundo Diana, foi o “pedido mais lindo do mundo”.

Lisboa – Braga: 364

Lisboa – Barcelos: 375

Lisboa – Póvoa de Varzim: 348

Lisboa – Coimbra: 205

Lisboa-Chaves: 463

