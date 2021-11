Diana Chaves decidiu dar a conhecer aos seguidores um novo projeto que lhe é muito especial. Trata-se de uma linha de jóias inspirada na falecida mãe.

"Este é um dos projetos que mais me enche o coração! Em parceria com a @anjewelsofficial, criámos a coleção My Lucky Star, inspirada na estrela que me guia todos os dias", começou por escrever numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"É uma seleção de peças únicas e delicadas, para todas as pessoas que acreditam na sua força interior, que sentem a força desta luz para superar todos e quaisquer desafios", rematou.

