Depois de ter parado os treinos em junho, cerca de duas semanas antes do nascimento do segundo filho, o pequeno Frederico, Diana Bouça-Nova voltou a fazer exercício físico.

"Tinha mesmo saudades… principalmente da sensação no final (nos próximos dois dias as minhas pernas não vão achar o mesmo)", disse numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"Mas soube-me bem, muito por causa da retoma de uma normalidade, de uma espécie de rotina, mesmo sabendo que o Frederico não tem dois meses ainda", acrescentou, continuando: "E na companhia dele, tendo que parar para isto ou aquilo e com a ajuda das meninas, certo é que criar tempo para nos voltarmos a cuidar, é essencial. Não só fisicamente".

Desde que foi mãe, diz, das "primeira lições que aprendeu foi que se não estiver bem, os filhos também não estarão".

"No sentido em que é muito importante que estejamos em paz, felizes para transmitirmos isso mesmo! Para mim isso é mesmo importante. O meu bem-estar para o bem-estar dos meus", realçou.

"Num pós-parto há que dar tempo ao corpo, à cabeça e ao coração! Tudo vai ao sítio! Não, este último vive sempre fora de nós! É bom quando o nosso dia-a-dia reflete o que nós somos", rematou.

Recorde-se que a jornalista da RTP é ainda mãe do pequeno Francisco, ambos fruto do casamento com Francisco Coelho Lima.

