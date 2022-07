Nos últimos meses, a rainha Isabel II tem faltado a alguns eventos devido aos seus problemas de mobilidade, tendência que não só dever-se-á manter, como ainda aumentar.

Segundo o relatório anual da monarquia, divulgado na semana passada, o papel de Isabel II como chefe de Estado foi adaptado 13 vezes para obrigações menos específicas. Para além disso, os deveres que a monarca de 96 anos “deve cumprir” também foram reduzidos, noticia o Sunday Telegraph.

É a primeira vez em 10 anos que há alterações formais à descrição do trabalho de Isabel II.

Note-se que a rainha viu os seus problemas de mobilidade a aumentar no final do ano passado. Nas celebrações do Jubileu de Platina, por exemplo, faltou a alguns eventos.

Leia Também: Rainha não sabia da 'surpresa' que Harry e Meghan Markle lhe iam fazer