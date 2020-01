Este domingo Marco Costa marcou presença no Estádio de Alvalade para torcer pelo seu clube do coração, o Sporting, naquele que foi o primeiro clássico do ano contra o FC Porto.

O desfecho da partida foi menos feliz para os leões, mas a derrota não abalou o pasteleiro. Isto porque se fez acompanhar pela avó, Alcina Silva, que ao ser adepta do FC Porto viveu um momento de grande felicidade.

"Hoje só valeu pela felicidade da avó! Sporting sempre", afirmou nas redes sociais.

